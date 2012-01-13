У Києві позашляховик наїхав на припаркований автомобіль, водій останнього загинув на місці ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ м. Києва, близько 3-ї години ночі на проспекті Перемоги біля станції метро «Шулявська» 30-річний киянин, керуючи автомобілем «Nissan X-Trail» скоїв наїзд на припаркований у крайній правій смузі автомобіль «Opel Omega». Від удару легковик відкинуло на бетонну опору шляхопроводу. Внаслідок цієї пригоди водій «Омеги» загинув на місці пригоди. Отримав травми і водій позашляховика. Його з закритою черепно-мозковою травмою та забиттям голови було доставлено до лікарні, де надали допомогу, а далі доправили до райуправління міліції.

З’ясовано, що «Nissan» рухався з боку вулиці Гарматної в напрямку Повітрофлотського шляхопроводу. За фактом ДТП порушено кримінальну справу.