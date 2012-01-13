Тернопільщина: у 2011 р. вилучено 18 тонн неякісного м’яса

На Тернопільщині у 2011 році правоохоронці вилучили із закладів торгівлі 18 тонн неякісної м’ясної продукції. Як розповів кореспонденту УНІАН начальник ветеринарної міліції області Богдан ТАБАКА, загалом із кіосків на ринках, магазинів та супермаркетів під час рейдів було вилучено товару на 70 тис. грн.

За його даними, найбільше непридатного для вживання товару було вилучено під час рейдів напередодні Нового року. Як правило, покупцям пропонували протерміновані ковбасні вироби, рибу та напівфабрикати

«Лише під час одного рейду було конфісковано 50 кг недоброякісного товару. Недобросовісні підприємці оправдовувалися, що не встигли прослідкувати за терміном зберігання товарів. Насправді ж розраховували на підвищений попит на продукцію», – зазначив Б.ТАБАКА.

Вилучену продукцію знищено.