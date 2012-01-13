Алупкинська міськлікарня стане поліклінікою

Припинення юридичної особи Алупкінської міської лікарні шляхом приєднання до Ялтинської міської поліклініки означає не ліквідацію цієї медичної установи, а надання їй статусу поліклініки, заявив мер Ялти Олексій БОЯРЧУК.

Як повідомила прес-служба Ялтинської міськради, так О.БОЯРЧУК прокоментував повідомлення, що з`явилися в інтернеті, про те, що Ялтинська міськрада «ліквідувала Алупкинську міськлікарню» як таку з прицілом на «паркову територію площею 2 га землі».

«Це рішення тільки на перший погляд виглядає непопулярним, але воно ретельно обдумане, вивірене і приведе до позитивного результату», - підкреслив О.БОЯРЧУК сьогодні на зустрічі з громадськістю в Алупці.

За його словами, жоден сегмент лікувальної структури цієї медустанови в Алупці не постраждає, обсяг послуг для місцевого населення не зміниться, а оптимізація торкнеться адміністративно-господарського персоналу та вакансій, що існують тривалий час .

«Поширювачами недостовірної інформації свідомо ігнорується один з найважливіших пунктів ухваленого рішення – «визнати Ялтинську міську поліклініку правонаступником усього майна, права та обов`язків Алупкинської міської лікарні, окрім відділення швидкої медичної допомоги» (коте в свою чергу приєднується до Станції швидкої меддопомоги в Ялті і територіально залишається в Алупці)», - сказав мер.

За словами О.БОЯРЧУКА, земля, на якій знаходиться Алупкинська лікарня, як і раніше залишається в розпорядженні місцевої міськради. «В уникнення пересудів ми готові їй передати і будівлю. Місцеві жителі хай ретельно контролюють, як розпоряджатимуться цим майном алупкинська влада», - сказав він.

О.БОЯРЧУК повідомив також, що Ялта за рахунок міського бюджету всі останні роки практично повністю утримувала Алупкинську лікарню. У 2011 році для цього з ялтинської казни було виділено понад 8 млн. грн. «А всього на утримання двох загальноосвітніх шкіл, школи мистецтв, що знаходяться в Алупці, і Алупкинської лікарні з міського бюджету Ялти щороку виділяється 13 млн. грн., тоді як Алупка місту компенсує тільки 4 млн. грн.», - підкреслили в мерії.

О.БОЯРЧУК також заявив, що реорганізація медустанови проходить відповідно до чисельних норм медичного обслуговування населення. «Реформування проводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17 лютого 2010 року, - сказав він, додавши, - на сьогодні кількість ставок медиків значно перевищує їх чисельність, необхідної на 8 тисяч жителів Алупки».

За даними мерії, представник міністерства охорони здоров`я Криму Аліна ГРУДНИЦЬКА заявила, що існуючі нормативи для населеного пункту з 8 тисячами жителів передбачають функціонування навіть не поліклініки, а амбулаторії. «Але Ялтинська міська влада на такі кардинальні заходи не пішла і прийняла рішення про збереження в Алупці поліклініки», - сказала вона.