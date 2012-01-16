Психічно хворий "замінував" райлікарню

У місті Городок Хмельницької області психічно хворий чоловік «замінував» центральну районну лікарню.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, зокрема, 14 січня, по спецлінії “103” зателефонував невідомий, який повідомив, що в місті Городок у приміщенні центральної райлікарні закладено вибухівку

На час проведення обстеження евакуація не проводилася. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив житель одного з селищ Городоцького району, 1987 року народження, який перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

