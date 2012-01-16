На Житомирщині народилася дівчинка-богатир

На Житомирщині в селі Іванопіль Чуднівського району народилася дівчинка-богатир з вагою понад 5,5 кілограмів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє місцевий сайт газети «Бердичів діловий».

Дівчинка народилася у Центрі жінки, який відкрився минулоріч у Бердичеві, де створені для породіль всі необхідні умови.

Як стало відомо виданню, у перші дні Нового року в пологовому відділенні на світ з`явилася дівчинка з рекордними показниками. Маленька гігантка має зріст 61 сантиметр і вагу в 5 кілограм 560 грам. За твердженнями лікарів, подібний випадок можна назвати своєрідним рекордом - адже дитини з подібною вагою в Бердичеві не народжувалося вже більше двадцяти років.

Незважаючи на свою незвичайну вагу, «крихітка» почувається добре, і ніяких проблем зі здоров`ям не має. Матір`ю рекордсменки стала жінка з села Іванопіль Чуднівського району.

Мати новонародженої не відчуває тривоги у зв`язку з такою великою вагою своєї дитини. Жінка назвала дочку Ангеліною, оскільки вона для неї дійсно схожа на маленьке янголятко.

