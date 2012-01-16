Рятувальники знайшли киян, які заблукали у горах

08:36, 16 січня 2012
Новини регіонів
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Їхній стан задовільний

Рятувальники гірської пошуково-рятувальної служби УМНС у Закарпатській області знайшли 5 туристів, які загубилися 13 січня на горі Гемба поблизу с. Пилипець Міжгірського району Закарпатської області.

Їхній стан задовільний, повідомляє прес-служба МНС.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено два відділення гірської пошуково-рятувальної частини МНС. Пошуки ускладнювалися складними погодними умовами (сніг, пориви вітру).
 

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