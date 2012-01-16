Луганщина: діти отруєнням потрапили до реанімації

У Луганській області з ознаками отруєння госпіталізовано 5 осіб, в тому числі 4 дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, вчора, 15 січня, о 19.45 до реанімаційного відділення центральної районної лікарні м. Первомайськ з квартири п’ятиповерхового житлового будинку з ознаками отруєння госпіталізовано одного дорослого та четверо дітей 2001-го, 2003-го, 2007-го та 2009-го років народження.

Причина отруєння встановлюється.

Станом на 07.00 15 січня госпіталізовані знаходяться у стані середнього ступеню тяжкості.

Подія знаходиться на контролі Головного управління МНС в Луганській області.



