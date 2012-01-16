Київ: 15 дітей у лікарнях з алкогольним отруєнням

У Києві після новорічних свят в наркологічні лікарні з алкогольним та наркотичним отруєнням потрапили 15 дітей.

За словами фахівців, останнім часом це звичайна "святкова" статистика, повідомляє телеканал "Сіті".

"У день поступали від 3 до 5 дітей. Зазвичай пиятика починається до свят і триває кілька днів, а тут свята були підряд, тому в лікарні – півтора десятки", - сказав головний позаштатний фахівець Головного управління охорони здоров`я Борис Шейман.

Загалом за минулий рік алкоголь вклав на лікарняне ліжко понад 500 столичних дітей. Усе через те, що проблеми дітей батьки навмисне приховують. Алкоголізм і наркоманію і досі вважають вадою виховання, а не серйозною хворобою.

"Дитина буде пізніше повертатися додому, у неї з`явиться нове коло знайомих, батьки, певно, будуть знаходити невідомі речовини в кишенях, але у 100% випадків вони не звернуться по допомогу", - сказав головний позаштатний фахівець Головного управління охорони здоров`я Володимир Ярий.

Відтак у лікарню діти потрапляють далеко не на ранніх стадіях.

У найскладніших випадках дорослих і дітей привозять в наркологічну лікарню.

"Діти в нас поступають постійно. Упродовж 2011 року ми лікували 37 дітей. В основному діти, що мали проблеми з вживання канабіноїдів, деякі мали залежність від алкоголю, кілька від амфітамінів", - розповіла заступник головного лікаря наркологічної лікарні Ірина Звершховська.

Статистика в Україні вражає: половина юнаків щоденно вживають алкоголь. Тож, щоб уберегти дітей, батькам рядять уважно слідкувати за чадами і при перших підозрах звертатися до фахівців.

Зокрема, в Києві нині створили цілодобові наркологічні приймальні.