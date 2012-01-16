На Херсонщині збільшилася кількість пожеж

У Херсонській області протягом 2011 року виникли 2 тис. 509 пожеж, що на 63,7% більше, ніж за 2010 рік (1 тис. 533).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, в 2011 році на пожежах загинули 76 осіб, із яких 6 дітей (у 2010 році – 61 особа, з яких 1 дитина).

Збитки від надзвичайних подій такого рівня становили 71,03 млн. грн.

Найбільша кількість пожеж виникла в Херсоні, а збільшення кількості пожеж порівняно з 2010 роком спостерігалося в усіх районах області, окрім Чаплинського.

Протягом 2011 року найбільша кількість пожеж виникла від необережного поводження з вогнем, друге місце займають пожежі, пов`язані з порушеннями монтажу та експлуатації електроустановок, на третьому місці - пожежі через порушення монтажу та експлуатації пічного опалення і теплогенеруючих агрегатів, на четвертому - пожежі внаслідок підпалів, на п`ятому - пустощі дітей з вогнем.

При цьому в 2011 році більшість пожеж (91,5 %) у регіоні виникали в житловому секторі.