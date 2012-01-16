У східних регіонах України зростатиме захворюваність на кір

Експерти прогнозують, що після новорічних свят захворюваність на кір зростатиме у східних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір ЛАПІЙ.

«Ми можемо прогнозувати, що після того як закінчилися канікули, закінчуються новорічні «відпускні» свята, то захворюваність буде зростати у східних регіонах», - наголосив він.

Така тенденція, пояснив Ф.ЛАПІЙ, може бути пов’язана з тим, що цього року у Карпатах відпочивало дуже багато туристів з Центральної та Східної України. “Люди приїжджали відпочивати туди, де є спалахи кору”, – додав він і наголосив, що епідемічний поріг захворюваності на кір ще не перевищено в жодній з областей.

Ф.ЛАПІЙ повідомив, що наразі для лікарів проводяться семінари з метою підвищити їхню увагу до кору. Також фахівці проводять підрахунки, який відсоток осіб у віці від 18 до 30 років потребуватиме захисту від кору шляхом вакцинації або пасивної профілактики. У Києві, за словами Ф.ЛАПІЯ, близько 15% осіб цієї вікової категорії (94-95 тисяч) не мають імунітету до кору.

“Зважаючи на ці 15%, на сьогоднішній день підготовлено лист до нашого міського очільника ПОПОВА про те, скільки нам приблизно буде потрібно за місцеві регіональні кошти закупити вакцини для того, щоб кожен охочий від 18 до 30 років міг звернутися у поліклініку і за бажанням отримати вакцинацію”, – сказав лікар.

Він нагадав, що національною програмою передбачено вакцинацію осіб у віці до 18 років, а тому особи, старші 18 років, можуть зробити щеплення за власні або позабюджетні кошти.

У свою чергу, головний спеціаліст Управління громадського здоров’я МОЗ України Сергій ПЛАТОВ повідомив, що на сьогодні з початку року в державі на кір захворіло 883 особи, з яких 647 – госпіталізовано. Він додав, що ці показники включають поставлений діагноз захворюваності на кір та пацієнтів з підозрою на це захворювання.

С.ПЛАТОВ нагадав, що Міністерство охорони здоров’я України створило оперативний штаб для боротьби з кором. Також голова Державної санепідемслужби видав постанову, якою регламентовано основні напрямки протиепідемічної роботи.

С.ПЛАТОВ також наголосив, що кількості доз вакцини від кору, закуплених минулого року, достатньо для проведення планових щеплень всіх вікових категорій дітей у повному обсязі.

“Ми можемо сказати впевнено, що вакцина в повному обсязі наявна в усіх регіонах України”, – додав він.

С.ПЛАТОВ підкреслив, що прийняття законопроекту, яким скасовується заборона на відвідування дитсадків дітьми без щеплень, не означає, що щеплення можна взагалі не робити.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області різко зростає захворюваність на кір. В області проводяться карантинні заходи.

Крім того, в столиці київська СЕС виявила декілька випадків підозри на захворювання на кір.

Однією з причин спалаху захворювання СЕС називає ввезення кору з Європи. У Львівській області в середині грудня було також зафіксовано летальний результат в результаті кору – перший випадок у регіоні за останні 5 років.