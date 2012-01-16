На Львівщині знайшли 5 туристів, які заблукали в горах

15:44, 16 січня 2012
Новини регіонів
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Потрапили у снігову бурю

Минулої доби у Сколівському районі Львівщини рятувальники МНС знайшли п’ятьох туристів, які заблукали в горах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Львівській області, 15 січня до оперативно-рятувальної служби МНС надійшло повідомлення про те, що у Сколівському районі на горі Парашка та на горі Високий Верх заблукало п’ятеро туристів.

„В першому випадку четверо туристів з міста Винники, що поблизу Львова, вирішили відпочити з палатками на горі Парашка, але потрапили у сильну снігову бурю і втратили орієнтир. Зрозумівши небезпеку свого становища, зателефонували до рятувальної служби і повідомили своє приблизне місцезнаходження. Того ж дня о 16.15 бійці МНС знайшли загублених туристів. Потерпілі знаходились у задовільному стані”, - зазначається у повідомленні.

Другий випадок трапився на горі Високий Верх, де 16-річний хлопець потрапив у снігову бурю, з якої самостійно не міг вибратися. Увечері рятувальники знайшли хлопця у напівпритомному стані. Самостійно пересуватися він вже не міг. Рятувальникам довелося на руках переносити хлопця на хребет гори, де снігоходом його доставили на відпочинкову базу.

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