У Донецькій області в ДТП загинув судмедексперт

У Першотравневому районі Донецької області в ДТП загинули працівник міліції та судмедексперт.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, трагічна дорожньо-транспортна подія сталася 14 січня о 20.30 на автодорозі «Запоріжжя – Маріуполь».

Водій автомобіля «Nissan Maxima», який рухався з боку Маріуполя, за попередньою версією, не впорався з керуванням, виїхав на стрічну смугу руху і здійснив зіткнення зі службовим автомобілем чергової частини Володарського райвідділу міліції «ВАЗ-21102», який рухався у стрічному напрямі.

В результаті ДТП водій і пасажир автомобіля «ВАЗ-21102» від одержаних травм померли на місці події, 54-річний водій автомобіля «Nissan Maxima» одержав тяжкі тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікарні Маріуполя.

За кермом автомобіля «ВАЗ-21102» перебував 35-річний міліціонер-водій Володарського райвідділу внутрішніх справ, старший прапорщик міліції Віталій НОВИКОВ. Того дня він ніс службу у складі слідчо-оперативної групи.

Загиблий пасажир - 36-річний судмедексперт Маріупольського бюро судово-медичної експертизи (СМЕ), який після проведення медичного огляду одного із затриманих за підозрою в скоєнні злочину повертався на своє робоче місце.