На Волині збирають гроші для дітей-сиріт

На Волині проходить сьомий благодійний різдвяний телемарафон «Бог багатий милосердям».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, організаторами марафону є Волинська рада церков, Товариство Червоного Хреста, ОДА, обласна рада та Луцька міська рада.

Телемарафон проводиться з метою збору коштів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та іншим малозабезпеченим.

Благодійний марафон розпочався сьогодні у прямому ефірі волинського телебачення. Упродовж дня він триватиме в обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Під час відкриття телемарфону голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК подякував усім організаторам за добру справу.

У минулі роки під час проведення цієї благодійної акції було зібрано близько 600 тис. грн., а допомогу отримали понад 300 осіб та організацій.