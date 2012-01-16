На Чернігівщині пенсіонерка потонула у колодязі
17:24, 16 січня 2012Новини регіонів
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Обставини з’ясовуються
У Чернігівській області пенсіонерка потонула у колодязі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Трагедія сталася у с. Хрещате Козелецького району. В одному із сільських колодязів було виявлено тіло жінки, 1931 року народження.
Обставини її загибелі з’ясовуються.
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