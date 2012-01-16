На Чернігівщині пенсіонерка потонула у колодязі

У Чернігівській області пенсіонерка потонула у колодязі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Трагедія сталася у с. Хрещате Козелецького району. В одному із сільських колодязів було виявлено тіло жінки, 1931 року народження.

Обставини її загибелі з’ясовуються.