У Дніпропетровську 100-річній бабусі поставили штучний суглоб

У Дніпропетровську у відділенні ендопротезування обласної клінічної лікарні ім. Мечникова проведено операцію з імплантації штучного кульшового суглобу пацієнтці, якій у цьому році виповниться 100 років.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник головного лікаря закладу з хірургічної допомоги Юрій СКРЕБЕЦЬ.

За його словами, старенька внаслідок падіння 28 грудня 2011 року отримала складний перелом стегна.

«Без заміни суглоба пацієнтка могла б загинути від ускладнень. Операція не лише врятувала жінці життя, а й повернула їй можливість самостійно пересуватися. Сьогодні її стан стабільний, вона проходить ранню реабілітацію та із задоволенням виконує вправи лікувальної фізкультури», - зазначив Ю.СКРЕБЕЦЬ.

Він також повідомив, що операція майже 100-річній пацієнтці проведена в лікарні вперше.

За словами Ю.СКРЕБЦЯ, в практиці професора Олександра ЛОСКУТОВА, який оперував довгожительку, до цього були пацієнти 94-річного та 96-річного віку.