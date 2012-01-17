Донеччина: покарали винних у забрудненні води у ріці

Донецькою міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом забруднення вод проти посадовця Селідовського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні зазначається, що прокуратурою було проведено перевірку дотримання вимог водного законодавства й законодавства про питне водопостачання в Селідовському виробничому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства КП «Компанія «Вода Донбасу».

За словами Донецького міжрайонного природоохоронного прокурора Віталія ЛИТВИНОВА, «в ході перевірки було встановлено, що внаслідок прояву службової недбалості зі сторони посадовця, начальника дільниці водопостачання та водовідведення, відбулося скидання речовин, що забруднюють поверхневі води струмка Солоненький басейну річки Вовча».

Прокурор констатував, що в результаті «у воду потрапили хлориди, сульфати, азот, нітрит, нітрати, фосфати, нафтопродукти та інше. Їх концентрація перевищила граничнодопустимі норми».

За даним фактом проти посадовця, начальника дільниці водоканалу, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 367 ч. 1 (службова недбалість), ст. 242 ч.1 (порушення правил охорони вод) КК України.

Наразі слідство у справі закінчено.