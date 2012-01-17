На Вінниччині затримали понад 330 нетверезих водіїв

У Вінницькій області з початку 2012 року на автошляхах затримано 331 водія у стані алкогольного сп′яніння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ Вінницької області.

З початку року на автошляхах Вінниччини сталося 8 дорожньо-транспортних пригод, під час яких одна людина загинула і 10 отримали травми.

Правоохоронцями зареєстровано понад 1,5 тис. випадків порушень Правил дорожнього руху. Найбільше правопорушень і нетверезих водіїв виявлено 7 січня, проте найаварійнішим було 4 січня, коли сталося три ДТП, під час яких одна людина загинула і четверо травмовані.