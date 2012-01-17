В урочищі «Евеліна» на Хмельниччині виявлено ще 104 боєприпаси

У Хмельницькій області в урочищі «Евеліна» поблизу селища Ярмолинці минулої доби виявлено ще 104 вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оперативно-координаційному центрі УМНС в області, групою піротехніків вилучено та знешкоджено 56 артилерійських снарядів та 48 підривників до них.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня у цьому урочищі було виявлено 370 боєприпасів часів війни. Наступного дня піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління МНС у Хмельницькій області знайшли там ще 317 вибухонебезпечних предметів.

Загалом впродовж 2009-2011 років піротехніки здійснили 43 виїзди в урочище «Евеліна», під час яких виявлено, знешкоджено та знищено 1 тис. 865 вибухонебезпечних предметів часів війни, очищено території площею 9 га.