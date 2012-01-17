У київському метро загинула людина

17 січня пасажир загинув на станції метро "Харківська" Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. Про це повідомили в прес-службі метрополітену. Відповідно до повідомлення, пасажир упав під поїзд о 7:46. Рух поїздів було відновлено о 7:51. Бригада швидкої допомоги, прибувши на місце, констатувала смерть потерпілого. ТСН