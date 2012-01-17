У київському метро загинула людина

10:45, 17 січня 2012
Новини регіонів
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На станції "Харківська" 

 17 січня пасажир загинув на станції метро "Харківська" Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену.

Про це повідомили в прес-службі метрополітену.

Відповідно до повідомлення, пасажир упав під поїзд о 7:46. Рух поїздів було відновлено о 7:51.

Бригада швидкої допомоги, прибувши на місце, констатувала смерть потерпілого.

ТСН

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