У київському метро загинула людина
10:45, 17 січня 2012Новини регіонів
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На станції "Харківська"
17 січня пасажир загинув на станції метро "Харківська" Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. Про це повідомили в прес-службі метрополітену. Відповідно до повідомлення, пасажир упав під поїзд о 7:46. Рух поїздів було відновлено о 7:51. Бригада швидкої допомоги, прибувши на місце, констатувала смерть потерпілого.
Про це повідомили в прес-службі метрополітену.
Відповідно до повідомлення, пасажир упав під поїзд о 7:46. Рух поїздів було відновлено о 7:51.
Бригада швидкої допомоги, прибувши на місце, констатувала смерть потерпілого.
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