На Житомирщині навесні висадять ліси з рідкісних рослин

На Житомирщині навесні вперше висадять нові ліси з рідкісних рослин - айви, зіноваті, бірючини, аморфи та дерену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Наразі крім звичних для регіону порід лісівники вводять і більш рідкісні. У Малинському районі заготовили по 2 кілограми насіння аморфи та дерену, в Городницькому, Ємільчинському та Новоград-Волинському лісгоспах висіватимуть айву, в Білокоровицькому – зіноваті, а в Житомирському та Олевському – бирючину, йдеться у повідомленні.

Наразі у житомирських лісівників гаряча пора збору шишок. З січня по березень збирають насіння сосни, ялини та модрини. Приміром, в одній шишці ялини вміщується близько 20 насінин.

Зі 100 кілограмів шишок ялини виходить лише до 2 кілограмів насіння, а з сосни - дещо менше. З решти порід насіння збирається в другому півріччі, зазначають лісівники.

Загалом у минулому році держлісгоспи області заготовили майже 2 тонни насіння хвойних дерев, найбільше з сосни – понад півтори тисячі кілограмів.

Наразі майже 50 тонн жолудів, 245 кг насіння ясена, 108 кг липи, 234 кг клена, 981 кг горіха чорного чекають весни в насіннєсховищах лісогосподарських підприємств Житомирщини.