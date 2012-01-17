У Києві - вибух газу: постраждало двоє людей

Сьогодні вночі у Подільському районі Києва у приватному будинку по вулиці Осиповського стався вибух газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, внаслідок вибуху постраждали двоє осіб. Жінку було госпіталізовано з опіками тіла, а чоловік від госпіталізації відмовився.

На місці події працювали рятувальні підрозділи МНС, аварійні служби «Київгаз» і «Київенерго», бригада швидкої допомоги та наряд міліції.