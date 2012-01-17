У Луганську Януковича просять повернути смертну кару

Як йдеться в тексті звернення, яке УНІАН передав голова «Луганці» Сергій КОВАЛЕНКО, громадські діячі пропонують посилити покарання за подібні тяжкі злочини аж до смертної кари, створити слідчу комісію за участю громади міста, при цьому на час розслідування тимчасово усунути від керівництва мера Луганська Сергія КРАВЧЕНКА і голову Луганської обласної державної адміністрації Володимира ПРИСТЮКА.

«Цю аварію слід розглядати як умисне вбивство. Нам не потрібні на лаві підсудних «стрілочники», - наголошується в зверненні.

Також «Луганці» пропонують у майбутньому встановлювати міську новорічну ялинку там же - на Театральній площі, але на місці пам`ятника В.Леніну, а на місці трагедії встановити пам`ятний хрест.

Як повідомляв УНІАН, в Луганську 13 січня 2012 року під час святкувань Старого нового року біля міської ялинки на Театральній площі в натовп підлітків на повній швидкості врізався легковий автомобіль під керуванням 29-річного водія.

17-річна студентка загинула на місці, ще 11 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Двоє з них перебувають у реанімації у важкому стані.

Стосовно водія слідчим управлінням ГУМВС України в Луганській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Водія затримано в порядку статті 115 КПК України.

За результатами медичного огляду, водій перебував у стані одурманення (сп`яніння), яке викликане вживанням психоактивної речовини.

Працівники прокуратури проводять перевірку органів УМВС України в Луганській області та місцевої влади щодо повноти заходів безпеки громадян під час святкових заходів.

Крім того, у зв`язку з тим, що водій, який скоїв ДТП, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, прокуратурою області проводиться перевірка органів ДАІ на предмет повноти заходів, спрямованих на запобігання протиправним діям.