Полтава: на оновлення автопарку «швидкої» направлять 11 млн грн

Влада Полтави на оновлення парку автомобілів «швидкої допомоги» направить цього року 11 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер міста Олександр МАМАЙ.

За його словами, на ці кошти місто зможе закупити більш як 20 нових автомобілів.

«11 млн. грн. я випросив у Кабінета міністрів на оновлення парку «швидкої допомоги». Ми плануємо стовідсоткове оновлення автопарку станції медичної допомоги. Завтра урочисто передамо дві перші машини, переріжемо стрічку. На початку лютого з`явиться санітарна машина на базі «Renault». Коштує 800 тис. грн.», - сказав мер.

Всього у парку полтавської «швидкої допомоги» близько 30 машин.