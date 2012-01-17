У Закарпатті - сходження лавин

У Закарпатській області на сьогодні, 17 січня, оголосили штормове попередження з приводу небезпеки сходження снігових лавин у горах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні МНС України в Закарпатській області.

Також, за даними МНС, на найближчу добу на території Закарпатської області очікуються снігопади. Температура повітря вночі очікується на рівні 2-7°, вдень 0-5 °морозу, в горах місцями вночі 9-14°, вдень 6-11° морозу.

Рятувальники закликають закарпатців та гостей області бути обережними при сходженні в гори.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2012 року до УМНС в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що в горах Закарпаття загубилися 5 туристів зі столиці. До пошуку туристів були залучені рятувальники двох відділень - Міжгірського та Воловецького (усього 11 осіб та 2 одиниці техніки). Туристів знайшли на другий день. Врятувало киян те, що вони натрапили на дерев’яний будиночок вівчарів, де й заночували.

15 січня 2012 року близько одинадцятої ранку особовий склад Лазещинського гірського пошуково-рятувального відділення вирушив на пошуки трьох львів’ян. Останні загубилися під час проходження туристичного маршруту в умовах поганої видимості між горами Петрос та Говерлою, що на Рахівщині. О 16 год. 40 хв. туристів було знайдено.