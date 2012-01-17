Аварія на Бортницькій станції не зіпсує екологію

Аварія на Бортницькій станції аерації не загрожує киянам екологічними наслідками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, відвідавши місце нештатної ситуації.

«Для здійснення першочергових заходів з ліквідації аварії стічні води переведено з Новодарницького на Позняківський колектор. Всі переключення зроблені своєчасно, фекальні скиди не попадуть у Дніпро. Технологічний ланцюг забезпечує нормальну роботу станції, але у дещо напруженому режимі”, - прокоментував він.

О.МАЗУРЧАК зазначив, що у рамках запланованої реконструкції Бортницької станції аерації вже завершено підготовку технічної документації для реконструкції насосної станції, і ці документи пройшли експертизу.

“Проект реконструкції вже готовий, тож тепер ми звернулися за фінансовою підтримкою до Кабміну. Сьогодні ми констатуємо, що технологічне обладнання і каналізаційні мережі у зношеному стані і потребують невідкладної масштабної реконструкції. Для реалізації цих задумів місту потрібні великі кошти, самостійно нам це питання не вирішити», – сказав О.МАЗУРЧАК.

Також він додав, що минулого року, за допомогою Кабміну, на БСА було проведено ряд відповідних робіт, у тому числі реконструкцію грабельних відділень та аеротенків.

«Сьогодні потрібно зробити ще більш глобальні роботи, пов’язані з реконструкцією першої черги насосної станції, біля якої і відбулася зазначена аварія», – зазначив перший заступник голови КМДА.