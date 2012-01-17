У Житомирі невідомий "замінував" дитячу поліклініку

У житомирі сьогодні близько 15.00 невідомий зателефонував до міліції і заявив про замінування дитячої поліклініки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, "міліція разом з рятувальниками перевіряє, чи правдивий цей виклик. Проводиться евакуація людей та персоналу".