У Львові на слизьких вулицях травмувалися 160 пішоходів

13 - 15 січня у травмпункти Львова звернулося 160 осіб з травмами, які були отримані на слизьких вулицях міста.

Про це повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради.

За даними прес-служби міської ради, у Львові за неналежне прибирання міста звільнено начальника відділу комунального господарства Франківського району міста Мирослава ГУКА.

Як повідомили у Сихівській райадміністрації Львова, також подано пропозицію щодо звільнення начальника відділу комунального господарства цього району, до якого також є зауваження щодо неналежного прибирання території.