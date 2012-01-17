У Херсоні водіїв маршруток перевірятимуть лікарі

У Херсоні водіїв маршрутних таксі перевірятимуть лікарі, психологи і ДАІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Херсона, міська влада вимагає від керівників фірм-автоперевізників посилити роботу з безпеки пасажирських перевезень на міських маршрутах.

Сьогодні пройшло засідання міського транспортного штабу у зв`язку із загибеллю 10-річного школяра під колесами херсонської маршрутки 13 січня.

Керівникам фірм-перевізників доручено провести детальний інструктаж водіїв щодо дотримання Правил дорожнього руху, посилити перевірку технічного стану транспортних засобів, які виходять на міські маршрути для перевезення пасажирів, і щоранку обов`язково проводити медичну перевірку водіїв.

Також перевізники зобов`язані провести психологічну перевірку водіїв на стійкість до стресів і недопущення конфліктних ситуацій із пасажирами та іншими учасниками дорожнього руху.

За дорученням мера Херсона працівники управління транспорту та зв`язку міської ради проводитимуть позапланові раптові перевірки маршрутів щодо виконання договірних відносин фірмою-перевізником і дотримання водіями правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня вранці в Херсоні маршрутка на пішохідному переході збила на смерть 10-річного хлопчика. За фактом загибелі школяра порушено кримінальну справу за частиною 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини).