Водіїв Криму просять не їздити через ожеледь

Кримське управління Державтоінспекції просить автомобілістів утриматися від поїздок півостровом, особливо - гірськими дорогами регіону, найближчими днями через складні погодні умови.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління.

За її інформацією, до кінця тижня на кримському півострові очікується мінусова температура, на дорогах можливо утворення снігового накату, ожеледі, налипання мокрого снігу, різке погіршення видимості.

"Особливо небезпечною дорога може бути при частій зміні температури з плюса на мінус, коли обмерзають повороти, підйоми, спуски. У таких умовах ризик не впоратися з керуванням і вилетіти з дороги дуже високий", - попереджають в ДАІ.

Кримське управління Державтоінспекції закликає водіїв, які все ж таки зважаться на поїздку, перевірити гальмівну систему автомобіля, справність освітлювальних приладів і склоочисників.

"Настійно рекомендуємо водіям використовувати зимову гуму, а також засоби протиковзання на дорогах. Обов`язково користуйтеся ременями безпеки і дитячими автомобільними кріслами для маленьких пасажирів", - додали "даїшники".