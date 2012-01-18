На Тернопільщині скажений вовк напав на жінку

На Тернопільщині скажений вовк напав на 56-річну жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, в Бережанський райвідділ МНС від Головного санітарного лікаря Бережанського району надійшла інформація про те, що 15 січня близько 23-ї год. в селі Літятин вовк напав на домашню собаку місцевої жительки. Коли ж вона спробувала відігнати звіра, той напав на неї і вкусив в обличчя. Тут же син жінки убив вовка вилами.

Потерпілу госпіталізовано в Тернопільську обласну лікарню. Стан жінки задовільний.

Голову вовка було направлено до регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини Тернополя для проведення досліджень. За результатами досліджень виявлено збудника сказу.

За даними рятувальників, зараз спеціалісти управління ветеринарної медицини Бережанського району проводять щеплення собак в селі Літятин та навколишніх селах.