На Житомирщині замерзло 10 людей

У перші дні 2012 року на Житомирщині від переохолодження вже загинули десятеро людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, "у перші дні січня цього року жертвами холодів вже стали 10 осіб у різних районах області".

"Останній трагічний випадок зареєстрований 12 січня - на одній з вулиць Житомира знайшли тіло 55-річного чоловіка, експерти довели, що загальне переохолодження стало причиною його смерті", - сказав С.УЛАНОВ.

У 2011 році в області в результаті переохолодження загинуло 47 осіб, серед них одна дитина.