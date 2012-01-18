На Луганщині жінка залишила на порозі пологового будинку немовля

У місті Стаханов Луганської області невідома жінка залишила на порозі пологового будинку новонароджене немовля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС у Луганській області, хлопчика, загорнутого в рушник, залишили вчора, 17 січня, о 20.20.

«Ніякої записки з дитиною не було. Хлопчик наразі в пологовому будинку», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вживають заходів із встановлення особи невідомої жінки.