У Луганську вшанували пам'ять 16 загиблих у 7-й міськлікарні

Сьогодні в Луганську вшанували пам`ять 16 загиблих у результаті вибуху, який стався два роки тому у 7-й міській лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, у лікарні відслужили поминальну панахиду за загиблими. У панахиді взяли участь служителі церкви, представники Луганської мерії, медперсонал лікарні, родичі і близькі загиблих. Учасники панахиди поклали квіти до пам`ятного знаку, встановленого на території 7-ї міської лікарні.

Як заявив у коментарі УНІАН правозахисник Анатолій ШАМРИН, судове засідання у кримінальній справі про вибух у лікарні триває вже півтора роки.

«Постраждалі виступають проти притягнення до відповідальності колишнього головного лікаря лікарні та інших обвинувачених, оскільки вважають, що вини цих людей в тому, що сталося, немає. Судовий розгляд затягується, нещодавно вдалося з`ясувати, що експерт, який робив висновок про вибух, скоїв фальсифікацію і зробив неправильні висновки. Ми вимагатимемо притягнення його до відповідальності», - сказав А.ШАМРИН.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2010 року у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, у результаті якого були зруйновані будівельні конструкції з 5-го до 3-го поверху. Загинули 16 осіб.

У справі про вибух прокуратура Луганської області висунула звинувачення головному лікарю лікарні, його заступнику з господарських питань і начальнику відділу охорони праці. Їх обвинуватили у порушенні вимог законодавства про охорону праці, яке спричинило загибель людей, а також у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Ці статті передбачають покарання до 7 років позбавлення волі.

Лікарня була відкрита після реконструкції у листопаді 2011 року.