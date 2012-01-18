На Рівненщині замерзла жінка
15:23, 18 січня 2012Новини регіонів
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Померла від переохолодження
На Рівненщині жінка померла від переохолодження.
Як повідомили УНІАН в управлінні МНС України у Рівненській області, до Костопільської центральної районної лікарні напередодні було доставлено місцеву мешканку 1929 року народження. Лікарі встановили діагноз – загальне переохолодження організму. Сьогодні вночі жінка померла.
Також вчора до Костопільської лікарні з переохолодженням організму доставили ще одного місцевого мешканця 1961 року народження. Чоловік перебуває у важкому стані.
Обставини, що призвели до переохолодження, встановлюються.
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