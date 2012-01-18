На Рівненщині замерзла жінка

На Рівненщині жінка померла від переохолодження.

Як повідомили УНІАН в управлінні МНС України у Рівненській області, до Костопільської центральної районної лікарні напередодні було доставлено місцеву мешканку 1929 року народження. Лікарі встановили діагноз – загальне переохолодження організму. Сьогодні вночі жінка померла.

Також вчора до Костопільської лікарні з переохолодженням організму доставили ще одного місцевого мешканця 1961 року народження. Чоловік перебуває у важкому стані.

Обставини, що призвели до переохолодження, встановлюються.