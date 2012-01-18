У Києві є проблема сказу, але це не епідемія

У Києві є проблема зі сказом, але це не епідемія. Про це заявив директор Департаменту ветеринарної медицини Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Віталій БАШИНСЬКИЙ в ефірі соціального ток-НЕшоу з Реною НАЗАРОВОЮ «Київський форум».

На його думку, випадки сказу у столиці доводять наявність проблеми, проте особливість захворювання не дозволяє говорити про масову епідемію.

«Сказ – дуже небезпечне захворювання, і легковажити ним не можна. Але говорити про якісь підтасування фактів і надуманість ситуації теж немає підстав», – зазначив В.БАШИНСЬКИЙ.

У свою чергу, зоозахисники та експерти наполягають на штучності виникнення сказу з метою зачищення Києва від безпритульних тварин напередодні Євро-2012.

«Сказ – це наслідок біологічної диверсії тих, хто зацікавлений в збереженні безпритульних тварин і в знятті отих фінансових вершків, які вони зароблять напередодні Євро-2012», – заявила старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України Тетяна МЕТЕЛЬОВА.

Експерт наголосила: «Дуже підозрілим є те, що сказ виник після 20 років його відсутності у трьох неспоріднених між собою районах». На думку Т.МЕТЕЛЬОВОЇ, визнання цих районів і прилеглих до них територій небезпечними, дозволило оголосити майже все місто карантинною зоною.

Також зоозахисники занепокоєні випадками масового отруєння собак у столиці.

«За ці свята на Солом’янці сталося отруєння 18 собак. Ми спробували врятувати одну тварину і отримали підтвердження приватної клініки, що цю собаку отруїли «Зоокумарином». Ми вирішили відправити її на розтин, щоб з’ясувати, чому так швидко вона загинула, хоча у нас були випадки, коли ми рятували від цієї отрути. Натомість працівники комунального підприємства «Притулок для тварин» відправили цю собаку у відділ сказу. Не дивлячись на те, що у нас був діагноз. От як легко у нас зробити сказ», – розповіла голова ГО захисту тварин «Захист» Солом’янського району м. Києва Людмила АГАФОНОВА.

Проте, представники влади та захисники тварин зійшлися на думці, що найефективнішим способом боротьби зі сказом є масова вакцинація як свійських, так і безпритульних тварин.

«Вакцинована безпритульна тварина є найкращим бар’єром між дикою природою і людським суспільством. І якщо в Україні досі процвітає сказ, то це тільки з вини ветеринарів, і безпритульні тварини тут ні при чому», – зазначила президент Всеукраїнської асоціації зоозахисних організацій України Ася СЕРПИНСЬКА.

А як повідомила директор КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Інна МАКАРІНА, міська програма щодо вакцинування тварин продовжується, і, якщо у 2011 році комунальним клінікам вдалося прищепити більш як 4000 тварин, то у 2012 році ця цифра буде доведена до 6000.

«Це реальні цифри, які ми – три клініки – можемо охопити», – підкреслила І.МАКАРІНА.

Як повідомляв УНІАН, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України офіційно підтвердила три факти встановлення діагнозу сказу у тварин на території Києва.

Для вирішення нагальних проблем щодо ліквідації та профілактики сказу у Києві 22 грудня 2011 року відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській міській державній адміністрації. В результаті на території Подільського, Оболонського та Дніпровського районів Києва були введені карантинні обмеження, а прилеглі території визнані небезпечними зонами.

Фахівці нагадують про необхідність під час впровадження карантинних обмежень вакцинувати домашніх тварин проти сказу, якщо цього не зроблено впродовж року. Безкоштовне щеплення можна зробити в клініках: вул. Гвардійська, 20; вул. Бальзака, 96; вул. Райдужна, 67; вул. Петра Дегтяренка, 3; вул. Кіквідзе, 34-б; вул. Волинська, 12; вул. Жмеринська, 5; вул. Добрузька, 8.