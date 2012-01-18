Підволочиській райлікарні подарували 13 багатофункціональних ліжок

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА разом із депутатом облради Романом НАВРОЦЬКИМ подарували Підволочиській районній лікарні 13 багатофункціональних ліжок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, три з них розмістили у пологовому відділенні, вісім – у хірургії, два – у терапії. Заступник головного лікаря районної лікарні подякував за таку допомогу керівнику облради й висловив сподівання на подальшу співпрацю.

«Сподіваюся, що головному лікарю, котрому забракло часу, щоб зустрітись із керівником найвищого представницького органу краю, вистачить натхнення та бажання впорядкувати лікарняні палати й надати їм належного вигляду», - зауважив під час передачі ліжок О.КАЙДА.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року з нагоди Дня Святого Миколая О.КАЙДА та Р.НАВРОЦЬКИЙ за власні кошти придбали 14 функціональних ліжок та 4 звичайних дитячих для Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні.

При вони цьому зауважили, що у нинішній ситуації, що склалася із фінансуванням медицини, лише благодійництво зможе допомоги вижити галузі.