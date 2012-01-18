Підволочиській райлікарні подарували 13 багатофункціональних ліжок
Допомоги вижити галузі
Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА разом із депутатом облради Романом НАВРОЦЬКИМ подарували Підволочиській районній лікарні 13 багатофункціональних ліжок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, три з них розмістили у пологовому відділенні, вісім – у хірургії, два – у терапії. Заступник головного лікаря районної лікарні подякував за таку допомогу керівнику облради й висловив сподівання на подальшу співпрацю.
«Сподіваюся, що головному лікарю, котрому забракло часу, щоб зустрітись із керівником найвищого представницького органу краю, вистачить натхнення та бажання впорядкувати лікарняні палати й надати їм належного вигляду», - зауважив під час передачі ліжок О.КАЙДА.
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року з нагоди Дня Святого Миколая О.КАЙДА та Р.НАВРОЦЬКИЙ за власні кошти придбали 14 функціональних ліжок та 4 звичайних дитячих для Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні.
При вони цьому зауважили, що у нинішній ситуації, що склалася із фінансуванням медицини, лише благодійництво зможе допомоги вижити галузі.