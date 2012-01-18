На Київщині врятували лебедя, який примерз до криги
17:25, 18 січня 2012Новини регіонів
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В смт. Баришівка Київської області працівники МНС врятували лебедя, який на ставку примерз до криги.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Київській області, інформація про птаха, який потрапив у біду, надійшла від місцевих жителів.
Коли рятувальники прибули на ставок, то побачили лебедя, який сидів на тонкій кризі приблизно за сорок метрів від берега і не рухався.
На надувному човні працівники МНС підпливли до птаха, він злякався і зміг злетіти.
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