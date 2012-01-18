На Київщині врятували лебедя, який примерз до криги

В смт. Баришівка Київської області працівники МНС врятували лебедя, який на ставку примерз до криги.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Київській області, інформація про птаха, який потрапив у біду, надійшла від місцевих жителів.

Коли рятувальники прибули на ставок, то побачили лебедя, який сидів на тонкій кризі приблизно за сорок метрів від берега і не рухався.

На надувному човні працівники МНС підпливли до птаха, він злякався і зміг злетіти.