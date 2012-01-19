У Миколаївській області знизилася кількість аварій, що сталися внаслідок поганого стану доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції начальник Служби автомобільних доріг Миколаївської області Геннадій САВЧЕНКО.

«Нам вдалося знизити статистику стосовно дорожньо-транспортних пригод, що стосуються саме доріг, які траплялися раніше з провини дорожньої служби, – сказав Г.САВЧЕНКО. - Це ями, знаки». За його даними, в 2008 році було зафіксовано 48 аварій, пов`язаних з недоліками роботи дорожньої служби. У 2009 році таких подій було 23, у 2010 - 32, у 2011 – 11, додав він.

«Робота в цьому напрямку ведеться, я думаю, що вона дала свої певні результати. Хоча вважаю, що цього недостатньо, потрібно такі факти, коли з провини шляховиків трапляються якісь дорожньо-транспортні пригоди, виключити зовсім», - підсумував Г.САВЧЕНКО.