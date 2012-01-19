Київщина: працівника ДАІ збила іномарка

На Київщині інспектора Відділу ДАІ Бориспільського міськвідділу міліції під час оформлення ДТП збила іномарка.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

За їх даними, це сталося на 20-му кілометрі автодороги Київ-Дніпропетровськ. Автомобіль збив інспектора та протягнув його близько 10 метрів.

На сьогоднішній день лікарі оцінюють його стан як середньо-тяжкий, йдеться у повідомленні.

За словами медиків, правоохоронець отримав численні забої м’яких тканин, відділів хребта, гематоми і наразі продовжує стаціонарне лікування в центральній районній лікарні.

Як поінформували в ГУ МВС, того вечора 32-річний капітан міліції Олександр СЕМЕНЕНКО разом зі своїм напарником прибули на службовому автомобілі для оформлення ДТП. Там поблизу села Старе киянин на «Фіаті» не впорався з керуванням і потрапив у кювет.

«Виставляючи огороджувальні конуси на місці пригоди, капітан відчув сильний удар в поперек, а від забиття голови чоловік взагалі втратив свідомість», - зазначили в міліції, додавши, що у працівника ДАІ врізався «Шевроле-Авео» під керуванням 20-річного студента. Не обравши безпечної швидкості і не врахувавши дорожні умови, молодик збив правоохоронця.

За фактом ДТП міліція порушила кримінальну справу за ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводиться слідство.