У центрі Харкова виявлено розчленоване тіло жінки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, фрагменти тіла були виявлені у контейнері для сміття сьогодні вранці двірниками в одному із дворів у Дзержинському районі міста.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Особа загиблої встановлюється. За фактом порушено кримінальну справу.