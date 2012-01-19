У центрі Харкова виявлено розчленоване тіло жінки
17:10, 19 січня 2012Новини регіонів
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Особа встановлюється
У центрі Харкова виявлено розчленоване тіло жінки.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, фрагменти тіла були виявлені у контейнері для сміття сьогодні вранці двірниками в одному із дворів у Дзержинському районі міста.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Особа загиблої встановлюється. За фактом порушено кримінальну справу.
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