На Полтавщині заборонили експлуатацію 87 небезпечних ліфтів

Держгірпромнагляд заборонив експлуатацію 87 ліфтів у Полтавській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході круглого столу повідомив начальник Управління Держгірпромнагляду в Полтавській області Сергій ЩЕРБАК.

За його словами, фахівці управління опломбували небезпечні ліфти.

«В обласному центрі таких ліфтів налічили 57. Якщо в Кременчуку й Комсомольську обслуговуючі підприємства намагаються ремонтувати їх вчасно, то в Полтаві з цим питанням значно гірша ситуація. В обласному центрі часто не знаходять коштів і на технічну експертизу», - сказав С.ЩЕРБАК.

Він зазначив, що за експлуатацію ліфтів відповідають власники будинку, й коли ліфт відпрацьовує 25 років, вони повинні провести оцінку його технічного стану. Вартість такої перевірки в середньому обходиться в 3 тис. грн.

«Якщо ж висновок фахівців про узгодження роботи ліфта відсутній, Держгірпромнагляд забороняє його експлуатацію», - пояснив С.ЩЕРБАК.

Він також зазначив, що в Комсомольську обслуговуюче підприємство має запас необхідних деталей, тому ліфт на ремонті там простоює максимально короткі строки.