На Житомирщині відновили роботу 112 дитсадків

У Житомирській області торік було відновлено роботу 112 дитсадків, що дало змогу охопити дошкільною освітою близько тисячі малюків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на урочистостях з нагоди відкриття у селі Кмитів Коростишівського району до свята Водохреща нового дитсадка на 20 місць повідомив голова Житомирської облдержадмістрації Сергій РИЖУК.

За його словами, "за показниками охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку та відновлення роботи дошкільних навчальних закладів Житомирська область посіла у 2011 році перше місце у державі".

Він уточнив, що загалом в регіоні потрібно ще відновити роботу 300 дитсадків.

"Сьогодні ми відкриваємо новий дитячий садок, на будівництво та оснащення якого з бюджетів різних рівнів спрямовано близько 600 тисяч гривень", - зазначив С.РИЖУК.