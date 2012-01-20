Ліквідовано злочинні групи, які розповсюджували наркотики

На Донеччині та Миколаївщині працівниками УБОЗ припинено діяльність організованих злочинних груп, які займалися розповсюдженням героїну та трамадолу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Зокрема, в Миколаївській області викрито ОЗГ, учасники якої спеціалізувалися на збуті важкого наркотику. Трьома зловмисниками, які перевозили та збували героїн, керувала 50-річна жінка.

Стосовно наркодилерів порушено кримінальну справу за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

А на Донеччині четверо мешканців займалися розповсюдженням трамадолу. Ця «бригада» на чолі з 26-річним раніше судимим донеччанином налагодила канал постачання препарату на територію регіону та створила мережу його збуту.

В ході обшуків за місцем мешкання учасників організованої злочинної групи та в їх автомобілях виявлений та вилучений трамадол, пістолет, підроблений паспорт.

Ці зловмисники також постануть перед судом за обвинуваченнями, передбаченими ст. 307, а також за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу.

Наразі розслідування по вказаних справах завершено і вони направлені до суду. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.