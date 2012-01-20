Від зіткнення мікроавтобуса з фурою загинуло 9 людей

На Рівненщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло 9 осіб, ще 8 травмовано.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 17.10 19 січня на 2-му км автодороги західного під’їзду до м. Рівне (між селами Велика Омеляна та Вересневе) сталося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen, що перевозив 17 пасажирів, з вантажним автомобілем Renault.

Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 9 осіб (дві особи померли у лікарні) та 8 осіб (з них три дитини та троє підлітків) з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарень Рівного.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Рівненській області.