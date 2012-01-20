Чернігівщина: через негоду знеструмлено 5 населених пунктів
11:36, 20 січня 2012Новини регіонів
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Пошкодження ліній електропостачання
У Чернігівській області через негоду знеструмлено 5 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, вночі сталося пошкодження ліній електропостачання. Відключено 2 ЛЕП 10 кВ, знеструмлено 14 трансформаторних підстанцій, без електропостачання залишаються 5 населених пунктів на території Чернігівського та Корюківського районів.
Аварійно-відновлювальні роботи проводить ПАТ «Чернігівобленерго».
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