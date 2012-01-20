Чернігівщина: через негоду знеструмлено 5 населених пунктів

Пошкодження ліній електропостачання

У Чернігівській області через негоду знеструмлено 5 населених пунктів. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, вночі сталося пошкодження ліній електропостачання. Відключено 2 ЛЕП 10 кВ, знеструмлено 14 трансформаторних підстанцій, без електропостачання залишаються 5 населених пунктів на території Чернігівського та Корюківського районів. Аварійно-відновлювальні роботи проводить ПАТ «Чернігівобленерго».

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