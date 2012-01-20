На Тернопільщині провалився під кригу чоловік

У Тернопільській області провалився під кригу і загинув 57-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, трагедія сталася вчора на річці Серет поблизу села Лисичники Заліщицького району.

Місцевий житель, вийшовши на річку, провалився під кригу та одразу пішов на дно. Люди, які були свідками події, не змогли йому допомогти.