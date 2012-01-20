У Херсонській області в затопленому кар`єрі потонув рибалка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 19 січня до Голопристанського райвідділу міліції надійшла інформація про те, що напередодні ввечері пішов на рибну ловлю і не повернувся 61-річний місцевий житель.

Було організовано пошуки зниклого. На льоду затопленого Кардашинського кар`єру біля ополонки було знайдено речі зниклого, а близько 13.00 у воді знайшли тіло рибалки.

Проводиться розслідування.