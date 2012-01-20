У Києві через ожеледицю травмувалося 625 осіб

За оперативними даними, з 14 по 19 січня до травмпунктів Києва звернулося 625 осіб, які потерпіли від ожеледиці, серед постраждалих – 478 дорослих та 147 дітей.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні охорони здоров’я столичної міської державної адміністрації.

Головне управління охорони здоров’я радить киянам та гостям столиці бути уважними та обережними, а у випадку травмування обов’язково звертатися до лікаря.

Як повідомляв УНІАН, за даними лікарів, по Україні у зв’язку з ожеледицею на 30% зросла кількість звернень громадян до травмпунктів.