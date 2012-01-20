Тернопільщина: через кір припинено навчання в сільській школі

У Тернопільській області через кір припинено навчання у загальноосвітній школі села Дарахів Теребовлянського району.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник головного санітарного лікаря області Нінель ЦЯПА, відповідне рішення прийняла вчора протиепідемічна комісія обласної санепідстанції у зв’язку з тим, що у школі захворіло 87 дітей.

«Загалом захворіло 28% дітей, які навчаються у школі, тому було прийнято рішення призупинити навчання. Зафіксовано 8 випадків кору», – сказала Н.ЦЯПА.

«Усі, хто захворіли на кір, - діти із села Тютьків. Діти не щеплені, не мають імунітету, вони разом ходили з вертепом і відбулося одномоментне зараження. Зараз усі ці діти госпіталізовані, вони перебувають на стаціонарному лікуванні», – зауважила Н.ЦЯПА.

Оскільки інкубаційний період кору триває 21 день, впродовж цього часу медики наглядатимуть за дітьми, щоб з’ясувати, чи не заразилися й інші учні.

Карантин у школі триватиме орієнтовно одни-два тижні.

«Загалом ситуація по району не є критичною, епідпоріг ні в районі, ні в області не перевищений, тут мова qде виключно про локалізоване вогнище інфекції», – сказала Н.ЦЯПА.

У школі села Дарахів навча.ться 307 дітей, e тому числі і з прилеглих сіл.