У Криму підлітки зґвалтували 9-річного хлопчика

У Криму співробітники міліції затримали двох неповнолітніх, 15 і 13 років, за підозрою в зґвалтуванні 9-річного хлопчика.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

За інформацією відомства, 19 січня 35-річна мешканка одного з євпаторійських селищ повідомила в міліцію про зґвалтування сина двома невідомими на території гаражного кооперативу. Інцидент стався наприкінці грудня 2011 року.

Міліція затримала двох підозрюваних.

Правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу - "насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, скоєне відносно малолітнього, або що призвело до важких наслідків".

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років ув`язнення.